У Василька в 6 разів менше марок,ніж Михайлика. Скільки марок у Михайлика якщо Їх у нього на 105 більше ніж у Василька?

Математика
У Василька в 6 разів менше марок,ніж Михайлика. Скільки марок у Михайлика якщо Їх у нього на 105 більше ніж у Василька?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у Василька х марок, тогда у Михайлика 6х марок. Так как у Михайлика на 105 больше, чем у Василька, составим уравнение: 6х-х=105, 5х=105, х=105:5, х=21 марка у Василька. 21*6=126 марок у Михайлика.
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