РАСТВОР СЕРНОЙ КИСЛОТВ МАССОЙ 32 Г С ИЗБЫТКОМ РАСТВОРА НИТРАТА БАРИЯ ВЫДЕЛИЛСЯ НЕРАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ И КИСЛОТАХ ОСАДОК МАССОЙ 11,4 Г ,ОПРЕДЕЛИТЕ МАССОВУЮ ДОЛЮ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ИСХОДНОМ РАСТВОРЕ
Химия
РАСТВОР СЕРНОЙ КИСЛОТВ МАССОЙ 32 Г С ИЗБЫТКОМ РАСТВОРА НИТРАТА БАРИЯ ВЫДЕЛИЛСЯ НЕРАСТВОРИМЫЙ В ВОДЕ И КИСЛОТАХ ОСАДОК МАССОЙ 11,4 Г ,ОПРЕДЕЛИТЕ МАССОВУЮ ДОЛЮ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В ИСХОДНОМ РАСТВОРЕ
Ответ(ы) на вопрос:
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Реакция: Ba(NO3)2+H2SO4=>BaSO4+2HNO3 Молекулярные массы: H2SO4 - 98 г/моль BaSO4 - 233 г/моль Составляем пропорцию: 98 г кислоты осаждает 233 г сульфата бария Х г кислоты осаждает 11,4 г сульфата бария Находим Х: Х=11,4*98/233=4,79 г По условию 4,79 г серной кислоты содержится в 32 г растора. Концентрация кислоты: 4,79*100%/32=14,97% (округленно 15%)
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