рассчитайте массы воды и соли,необходимые для приготовления 50г раствора с массовой долей соли в растворе 10%.

Гость: Гость:

Расчет: (Х%)=(Масса соли)*100%/(Масса раствора) Находим массу соли: (Масса соли)=(Х%)*(Масса раствора)/100%=10%*50г/100%=5 г Находим массу воды: (Масса воды)=(Масса раствора)-(Масса соли)=50 г - 5 г=45 г Ответ: масса соли 5 г, масса воды 45 г