Напишите структурные формулы спиртов,которые можно получить из углеводородов состава C4H8

Химия
Напишите структурные формулы спиртов,которые можно получить из углеводородов состава C4H8
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все структуры вещества с формулой С4Н8 1.СH2=CH-CH2-CH3 2.СH3-CH=CH-CH3 Возможные спирты: Для 1: СH2(ОН)-CH2-CH2-CH3 СH3-CH(ОН)-CH2-CH3 СH2(ОН)-CH(ОН)-CH2-CH3 Для 2: СH3-CH(ОН)-CH2-CH3 СH3-CH(ОН)-CH(ОН)-CH3
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