старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который проходил в час 26 вёрст.сколькл вёрст от москвы до твери?
Математика
старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который проходил в час 26 вёрст.сколькл вёрст от москвы до твери?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
предлагаю 2 решения 1)39t=S 1й поезд 26*t=s второй 39t-26t=52 13t=52 t=4 часа 39*4=156 верст 2)26*2=52 верст 39-26=13 верст в час 52/13=4 часа 39*4=156
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