старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который проходил в час 26 вёрст.сколькл вёрст от москвы до твери?

Математика

старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который проходил в час 26 вёрст.сколькл вёрст от москвы до твери?

Автор: Гость