В каком предложении наиболее полно выражена основная мысль текста? а)вариант 1. б)вариант 4. в)вариант 11. г)вариант 8. 1.Я проснулся серым утром.2.Комната была залита ровным жёлтым светом, будтоот керосиновой лампы.3.Свет ...

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В каком предложении наиболее полно выражена основная мысль текста? а)вариант 1. б)вариант 4. в)вариант 11. г)вариант 8. 1.Я проснулся серым утром.2.Комната была залита ровным жёлтым светом, будтоот керосиновой лампы.3.Свет шёл снизу,из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок.4.Странный свет - неяркий и неподвижный - был непохож на солнечный.5.Это светили осенние листья.6.За ветренную и долгую ночь сад сбросил сухую листву, она лежала шумными грудами на земле и распространяла шумное сияние.7.От этого сияния лица людей казались загорелыми, ас траницы книг на столе как будто покрылись слоем воска.8.Так началась осень.9.До тех пор я её почти не замечал: в саду ещё не было запаха прелой листвы, вода в озёрах не зеленела, и жгучий иней не лежал ещё по утрам на дощатой крыше.10.Осень пришла внезапно.11.Так приходит ощущение счастья от самых незаметных вещей - от далёкого пароходного гудеа на Оке и от случайной улыбки.

Автор: Гость