Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе число , то получится 43 . Найти эти числа.

Алгебра

Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе число , то получится 43 . Найти эти числа.

Автор: Гость