Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе число , то получится 43 . Найти эти числа.

Алгебра
Задуманно два числа . Если к первому числу прибавить утроенное второе число, то получится 151 . Если из утроенного первого числа вычесть второе число , то получится 43 . Найти эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a+3b=151 3a-b=43 b=3a-43 a+3(3a-43)=151 a+9a-129=151 10a=280 a=28 b=28*3-43 b=41
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