вывод приспособление птиц к полету

Биология
вывод приспособление птиц к полету
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Легкие кости, сравнительно небольшой вес, обтекаемая форма тела и перья
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Дана прямоугольная трапеция АВСД причём СД=4см , АВ=ВС=5см.Найдите большее основание АД....
Ответить
Математика
старинная задача.из москвы в тверь вышли одновременно 2 поезда.первый проходил в час 39 вёрст и прибыл в тверь двумя часами раньше второго,который ...
Ответить
Химия
Напишите структурные формулы спиртов,которые можно получить из углеводородов состава C4H8
Ответить
Химия
рассчитайте массы воды и соли,необходимые для приготовления 50г раствора с массовой долей соли в растворе 10%.
Ответить
Геометрия
площадь поверхности куба равна50. найти диагональ.
Ответить