вывод приспособление птиц к полету
Биология
вывод приспособление птиц к полету
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Гость:
Легкие кости, сравнительно небольшой вес, обтекаемая форма тела и перья
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