найти объем, который занимают (при нормальных условиях) 32 грамма оксида серы(IV)
Химия
найти объем, который занимают (при нормальных условиях) 32 грамма оксида серы(IV)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулярная масса оксида серы (4) составляет 32 г/моль 1 моль газа занимает объем 22,4 л при н.у. Значит 32 грамма оксида серы будут занимать объем 22,4 литра при н.у.
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