Сколько дециметров алюминиевого уголка потребуется для изготовления каркаса аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3 дм, 5дм,4дм?

Математика
Сколько дециметров алюминиевого уголка потребуется для изготовления каркаса аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3 дм, 5дм,4дм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим сумму длин всех рёберр 3 * 4 + 5 * 4 + 4 *4 = 12+ 20 +16 = 48 дм 
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