Сколько дециметров алюминиевого уголка потребуется для изготовления каркаса аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3 дм, 5дм,4дм?

Математика

Сколько дециметров алюминиевого уголка потребуется для изготовления каркаса аквариума в форме прямоугольного параллелепипеда с измерениями 3 дм, 5дм,4дм?

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