решение неравенств используя метод интервала (x+9)(x-5)больше чем 0

Алгебра
решение неравенств используя метод интервала (x+9)(x-5)больше чем 0
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+9)(x-5)>0 x=-9  x=5 x∈(-∞;-9) U (5;∞)
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