Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 2 и 3 см, а диагональ- 7 см.Найдите боковую поверхность параллелепипела?

Геометрия
Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 2 и 3 см, а диагональ- 7 см.Найдите боковую поверхность параллелепипела?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) найдем диагональоснования d^2=3^2+2^2=13 d=√13 2)найдем h параллелепипеда h^2=7^2+√13^2=49-13=36 h=6 3)6*3*2=36 6*2*2=24 36+24=60 Sбок=60
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