на выставку привели 156 собак четырех пород: пуделей,шнауцеров,колли и спаниелей. пуделей было 24, шнауцеров - в 3 раза больше, чем пуделей, а колли - на 38 меньше, чем шнауцеров. сколько шнауцеров было больше, чем спаниелей?

Математика

на выставку привели 156 собак четырех пород: пуделей,шнауцеров,колли и спаниелей. пуделей было 24, шнауцеров - в 3 раза больше, чем пуделей, а колли - на 38 меньше, чем шнауцеров. сколько шнауцеров было больше, чем спаниелей?

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