на выставку привели 156 собак четырех пород: пуделей,шнауцеров,колли и спаниелей. пуделей было 24, шнауцеров - в 3 раза больше, чем пуделей, а колли - на 38 меньше, чем шнауцеров. сколько шнауцеров было больше, чем спаниелей?
Математика
на выставку привели 156 собак четырех пород: пуделей,шнауцеров,колли и спаниелей. пуделей было 24, шнауцеров - в 3 раза больше, чем пуделей, а колли - на 38 меньше, чем шнауцеров. сколько шнауцеров было больше, чем спаниелей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 24*3=72 - шнауцеров 2.72-38=34 - колли. 3.156-(24+72+34)=26 - спаниэлей. 4.72-26=46 Ответ: на 46 шнауцеров было больше,чем спаниэлей.
Гость:
24*3=72 ш 72-38=34 к 156-34-72-24=26 спан 72-26=46 на 46
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Стороны основания прямоугольного пураллелепипеда равны 2 и 3 сантиметрам , диагональ- 7 сантиметров. Найдите боковую поверхность параллелепипеда.
Математика
Геометрия
Стороны основания прямоугольного параллелепипеда равны 2 и 3 см, а диагональ- 7 см.Найдите боковую поверхность параллелепипела?