Дом был куплен 4 года назад за 345000 рублей.Какова нынешняя стоимость дома, если цены в среднем увелмчивались на 24 % в год?

Технология

Дом был куплен 4 года назад за 345000 рублей.Какова нынешняя стоимость дома, если цены в среднем увелмчивались на 24 % в год?

Автор: Гость