Дом был куплен 4 года назад за 345000 рублей.Какова нынешняя стоимость дома, если цены в среднем увелмчивались на 24 % в год?
Технология
Дом был куплен 4 года назад за 345000 рублей.Какова нынешняя стоимость дома, если цены в среднем увелмчивались на 24 % в год?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
345000 *1.24=427800 427800*1.24=530472 530472*1.24=657785.28 657785.28*1.24=815653.7472
Гость:
24%-x 100%-345000 x=345000*24/100=82800; =>за первый год сумма=345000+82800=427800. 24%-x 100%-427800 x=427800*24/100=102672; =>за второй год сумма=102672+427800=530472. 24%-x 100%-530472 x=530472*24/100=127313;=>за третий год сумма=127313+530472=657785. 24%-x 100%-657785 x=657785*24/100=157868;=>за четвёртый год сумма=157868+657785=815653. ОТВЕТ: 815653.
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