За время торможения, равное 5с, скорость автомобиля уменьшилась с 72 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля при торможении и длину тормозного пути.
Физика
За время торможения, равное 5с, скорость автомобиля уменьшилась с 72 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение автомобиля при торможении и длину тормозного пути.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72км/час = 20м/с ; 36км/час = 10м/с ; а = (10м/с - 20м/с ) : 5с = - 2м/с^2 ; S = Vt - at^2/2 = 20*5 - 2*5^2/2 = 100 - 25 = 75м ; Ответ: а = -2м/с^2; S = 75м
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