Отрицательное влияние на экономическое развитие Киевского и Переяславского княжеств оказывали ....
Обществознание
Отрицательное влияние на экономическое развитие Киевского и Переяславского княжеств оказывали ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
набеги кочевников(половцы,печенеги) и междоусобицы князей, а также раздробленность (разные меры длины,веса, торговые пошлины)
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