ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ОСТАТОК ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДЕЛЕНИИ НА 5,СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ,ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ НА 5 КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ......ВОТ ТАКИЕ ЧИСЛА В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 1,3,2,4,4.....ВТОРАЯ КОЛОНКА 2,1,2,3,4....

Математика

ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ОСТАТОК ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДЕЛЕНИИ НА 5,СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ,ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ НА 5 КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ......ВОТ ТАКИЕ ЧИСЛА В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 1,3,2,4,4.....ВТОРАЯ КОЛОНКА 2,1,2,3,4....

Автор: Гость