ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ОСТАТОК ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДЕЛЕНИИ НА 5,СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ,ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ НА 5 КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ......ВОТ ТАКИЕ ЧИСЛА В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 1,3,2,4,4.....ВТОРАЯ КОЛОНКА 2,1,2,3,4....
Математика
ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ОСТАТОК ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДЕЛЕНИИ НА 5,СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ,ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ НА 5 КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ......ВОТ ТАКИЕ ЧИСЛА В ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 1,3,2,4,4.....ВТОРАЯ КОЛОНКА 2,1,2,3,4....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ПЕРВОЙ КОЛОНКЕ 1,3,2,4,4..... ВТОРАЯ КОЛОНКА 2,1,2,3,4.... 1+2=3 остаток 3+1=4 остаток 2+2=4 остаток (3+4)*5=7/5=1 ост 2 (4+4)/5=8/5=1 ост 3........... если остаток x >5 , от его делим на 5
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