объем водорода,выделившегося при взаимодействии цинка с раствором,содержащим 9,8 г серной кислоты,равен
Химия
объем водорода,выделившегося при взаимодействии цинка с раствором,содержащим 9,8 г серной кислоты,равен
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение: Zn + H2SO4 => ZnSO4 + H2 Молекулярная масса: H2SO4 - 98 г/моль Составляем пропорцию: 98 г серной кислоты вытесняют 22,4 л водорода 9,8 г серной кислоты вытесняют Х л водорода Находим Х: Х=9,8*22,4/98=2,24 л Ответ: объем выделившегося водорода составляет 2,24л
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