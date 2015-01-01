Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?

Математика

Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?

Автор: Гость