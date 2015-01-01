Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?
Математика
Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R1=40 см R2=40,1 см Найти дельта V Решение: V1=4/3*pi*(R1)3 V2=4/3*pi*(R2)3 дельта V=V2-V1=4/3*pi*(R2)3-4/3*pi*(R1)3=4/3*pi*((R2)3-(R1)3) Находим дельта V: дельта V=4/3*pi*((40,1)3-(40)3)=4/3*3,1416*(64481,201-64000)=4/3*3,1416*481,201=2015,65 см3 Ответ: объем шара увеличился на 2015,65 см.
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