Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m где m нечетное число. Его брат возвел число полученное Сережей в степень с показателем k где k четное число. Он получил 1024. Найдите хотябы одну пару m и k которые могли использо...

Математика

Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m где m нечетное число. Его брат возвел число полученное Сережей в степень с показателем k где k четное число. Он получил 1024. Найдите хотябы одну пару m и k которые могли использовать сережа и его брат.

Автор: Гость