Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m где m нечетное число. Его брат возвел число полученное Сережей в степень с показателем k где k четное число. Он получил 1024. Найдите хотябы одну пару m и k которые могли использо...
Математика
Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m где m нечетное число. Его брат возвел число полученное Сережей в степень с показателем k где k четное число. Он получил 1024. Найдите хотябы одну пару m и k которые могли использовать сережа и его брат.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32^2=1024 2^5=32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?
Химия
объем водорода,выделившегося при взаимодействии цинка с раствором,содержащим 9,8 г серной кислоты,равен
Геометрия
стороны параллелограмма 5 и 6 см,а его площадь равна 24 см в квадрате, найти меньшую диагональ параллелограма.
Математика
ОПРЕДЕЛИТЕ КАКОЙ ОСТАТОК ПОЛУЧИТСЯ ПРИ ДЕЛЕНИИ НА 5,СУММЫ ДВУХ ЧИСЕЛ,ЕСЛИ ИЗВЕСТЕН ОСТАТОК ОТ ДЕЛЕНИЯ НА 5 КАЖДОГО ИЗ ЭТИХ ЧИСЕЛ......ВОТ ТАКИЕ ЧИС...