вычислить площадь боковой поверхности (S=πrl) и обьем (V=πr2h/3) конуса, если известны высота h, образующая 1 и радиус основания r. за 9 класс. язык программирования.

Экономика

вычислить площадь боковой поверхности (S=πrl) и обьем (V=πr2h/3) конуса, если известны высота h, образующая 1 и радиус основания r. за 9 класс. язык программирования.

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