вычислить площадь боковой поверхности (S=πrl) и обьем (V=πr2h/3) конуса, если известны высота h, образующая 1 и радиус основания r. за 9 класс. язык программирования.

Экономика
вычислить площадь боковой поверхности (S=πrl) и обьем (V=πr2h/3) конуса, если известны высота h, образующая 1 и радиус основания r. за 9 класс. язык программирования.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
program zadacha; const pi=3.14; uses crt; var S,r,l,V,h:real; BEGIN clrscr; write ('Vvedite visoty:'); readln (h); write ('Vvedite radius:'); readln (r); write ('Vvedite obrazujuschujy:'); readln (l); S:=pi*r*l; V:=pi*r*2*h/3; writeln ('Ploschad ravna=', S:3:2); writeln ('Objem raven=', V:3:2); readln; end.
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