Докажите, что вравных треугольниках биссектриссы, проведенные к соответственно равным сторонам, равны
Геометрия
Докажите, что вравных треугольниках биссектриссы, проведенные к соответственно равным сторонам, равны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А чего тут доказывать то? Так как треугольники равные значит соответствующие элементы в них тоже равны.
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