Докажите, что вравных треугольниках биссектриссы, проведенные к соответственно равным сторонам, равны

Геометрия
Докажите, что вравных треугольниках биссектриссы, проведенные к соответственно равным сторонам, равны
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А чего тут доказывать то? Так как треугольники равные значит соответствующие элементы в них тоже равны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
вычислить площадь боковой поверхности (S=πrl) и обьем (V=πr2h/3) конуса, если известны высота h, образующая 1 и радиус основания r. за 9 класс. язы...
Ответить
Алгебра
Ребро куба равно 7 см. Найдите объём куба и его площадь.
Ответить
Математика
Сережа вычислил степень числа 2 с показателем m где m нечетное число. Его брат возвел число полученное Сережей в степень с показателем k где k четн...
Ответить
Математика
Шар, радиусом 40 см был нагрет, в следствие чего радиус его удлинился на 0,1 см. На сколько увеличился при этом его объем?
Ответить
Химия
объем водорода,выделившегося при взаимодействии цинка с раствором,содержащим 9,8 г серной кислоты,равен
Ответить