Найти наибольшие и наименьшие значения функции на отрезке y=81x-x^4 при x лежащем на отрезке (-1;4)
Алгебра
Найти наибольшие и наименьшие значения функции на отрезке y=81x-x^4 при x лежащем на отрезке (-1;4)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y`=81-4x³=0 4x³=81 x=∛(81/4) y(-1)=-81-4=-85 наим y(∛(81/4)=81*∛(81/4)-81/4*∛(81/4)=243∛(81/4) наиб y(4)=324-256=68
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