Найти наибольшие и наименьшие значения функции на отрезке y=81x-x^4 при x лежащем на отрезке (-1;4)

Алгебра

Найти наибольшие и наименьшие значения функции на отрезке y=81x-x^4 при x лежащем на отрезке (-1;4)

Автор: Гость