Тело массой 50 кг под действием силы в 200 ньютонов равномерно движется по ровной дороге.Чему равен коэффициент трения?

Физика

Тело массой 50 кг под действием силы в 200 ньютонов равномерно движется по ровной дороге.Чему равен коэффициент трения?

Автор: Гость