Тело массой 50 кг под действием силы в 200 ньютонов равномерно движется по ровной дороге.Чему равен коэффициент трения?
Физика
Тело массой 50 кг под действием силы в 200 ньютонов равномерно движется по ровной дороге.Чему равен коэффициент трения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=M*N=M*m*g M=Fтр/m*g=200/(50*10)=0.4
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