2 КЛАСС Толя выше Андрея на 5 см. Петя такого же роста, что и Толя, но он на 3 см ниже Саши. На сколько сантиметров Саша выше, чем Анрей? Сделай схематический чертеж и реши задачу.
Математика
2 КЛАСС Толя выше Андрея на 5 см. Петя такого же роста, что и Толя, но он на 3 см ниже Саши. На сколько сантиметров Саша выше, чем Анрей? Сделай схематический чертеж и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выше Саша-Толя + Петя - Андрей 3+5=8 см
Гость:
саша выше андрея на 8 см. самый высокий саша,потом идет толя с петей(они одного роста)и последний андрей. Петя андрея выше на 5 см. и еще плюс 3 см. от саши
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