2 КЛАСС Толя выше Андрея на 5 см. Петя такого же роста, что и Толя, но он на 3 см ниже Саши. На сколько сантиметров Саша выше, чем Анрей? Сделай схематический чертеж и реши задачу.

Математика

2 КЛАСС Толя выше Андрея на 5 см. Петя такого же роста, что и Толя, но он на 3 см ниже Саши. На сколько сантиметров Саша выше, чем Анрей? Сделай схематический чертеж и реши задачу.

Автор: Гость