Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? Над лесом, освещённым солнцем, от неба до земли стоят столбы: там идёт дождь. 1.первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чём ...
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Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? Над лесом, освещённым солнцем, от неба до земли стоят столбы: там идёт дождь. 1.первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие совершения того, о чём говорится во второй части. 2.вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части. 3.вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чём говорится в первой части. 4.первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию второй части.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Заменим двоеточие наиболее подходящим местоимением. Над лесом, освещённым солнцем, от неба до земли стоят столбы - это там идёт дождь Таким образом, правильный 3 вариант, вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет содержание того, о чём говорится в первой части.
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