сторона основаня правильной четырехугольной пирамиды равна 8 см а ее апофема 3 см. найти площадь боковой поверхности пирамиды?
Алгебра
сторона основаня правильной четырехугольной пирамиды равна 8 см а ее апофема 3 см. найти площадь боковой поверхности пирамиды?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=4*1/2*8*3=2*24=48см² -----------------------------------------
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