сколько килограмм 68 процентной азотной кислоты можно получить из 276 кг (н.у) оксида азота(IV)?
Химия
сколько килограмм 68 процентной азотной кислоты можно получить из 276 кг (н.у) оксида азота(IV)?
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение реакции: 2NO2+H2O=>2HNO3 Молекулярные массы: NO2 - 46 г/моль HNO3 - 63 г/моль Составляем пропорцию: Из 2*46 г NO2 получают 2*63 г азотной кислоты Из 276000 г NO2 получают Х г азотной кислоты Находим х: Х=276000*2*63/(2*46)=378000 г=378 кг Из пропорции получено 378 кг 100% азотной кислоты Делаем пересчет на 68%-ную кислоту: 378/0,68=555,9 кг Ответ: можно получить 555,9 кг 68%-ной азотной кислоты
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