сколько килограмм 68 процентной азотной кислоты можно получить из 276 кг (н.у) оксида азота(IV)?

Химия
сколько килограмм 68 процентной азотной кислоты можно получить из 276 кг (н.у) оксида азота(IV)?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: 2NO2+H2O=>2HNO3 Молекулярные массы: NO2 - 46 г/моль HNO3 - 63 г/моль Составляем пропорцию: Из 2*46 г NO2 получают 2*63 г азотной кислоты Из 276000 г NO2 получают Х г азотной кислоты Находим х: Х=276000*2*63/(2*46)=378000 г=378 кг Из пропорции получено 378 кг 100% азотной кислоты Делаем пересчет на 68%-ную кислоту: 378/0,68=555,9 кг Ответ: можно получить 555,9 кг 68%-ной азотной кислоты
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