Розы надо расставить в вазы. Если в вазы поставить по 5 роз,то 2 розы останутся лишними. А чтобы поставить по 6,четырех роз не хватит. Сколько было ваз?

Математика

Розы надо расставить в вазы. Если в вазы поставить по 5 роз,то 2 розы останутся лишними. А чтобы поставить по 6,четырех роз не хватит. Сколько было ваз?

Автор: Гость