Розы надо расставить в вазы. Если в вазы поставить по 5 роз,то 2 розы останутся лишними. А чтобы поставить по 6,четырех роз не хватит. Сколько было ваз?
Математика
Розы надо расставить в вазы. Если в вазы поставить по 5 роз,то 2 розы останутся лишними. А чтобы поставить по 6,четырех роз не хватит. Сколько было ваз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5*x+2 x*6-4 5*х+2=6*х-4 x=6
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