Найдите сторону АС треугольника АВС, если АВ= 20см, угол А= 24 градуса, угол В= 30 градусов

Гость: Гость:

a/sin a = b/sin b=c/sin c. сумма углов треугольника=180, находим величину угла С = 180-24-30=126. АВ/sinС = АС/sin В отсюда АС= (АВ*sinВ)/sin С = (20*sin30)/sin126=20*0,5/sin 126=10/sin126. извините но таблицы синусов у меня нет. Нужно только посмотреть чему равен sin 126.