решить графически систему уравнений х=у;3х-у=4

Гость: Гость:

Строишь на одной координатной плоскости графики функций у=х это прямая, проходящая через две точки (0; 0) и (1;1); у=3х-4 это прямая, проходящая через (0; -4) и (1; -1). Где пересекутся эти прямые это и будет решением (2;2).