решить графически систему уравнений х=у;3х-у=4
Алгебра
решить графически систему уравнений х=у;3х-у=4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строишь на одной координатной плоскости графики функций у=х это прямая, проходящая через две точки (0; 0) и (1;1); у=3х-4 это прямая, проходящая через (0; -4) и (1; -1). Где пересекутся эти прямые это и будет решением (2;2).
Гость:
x=y х=у _______ = ______ 3х-у=4 3y-y=4 __________________ Решим второе уравнение системы) 3y-y=4 2y=4 y=4:2 y=2 x=y=2 Ответ: (2;2)
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