Отрезок АВ не пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендекулярные к плоскотси альфа и пересекающие ее в токе А1 и В1 соответственно. найдите АВ, если А1В1=12см,АА1=6см,ВВ1=11см
Геометрия
Отрезок АВ не пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендекулярные к плоскотси альфа и пересекающие ее в токе А1 и В1 соответственно. найдите АВ, если А1В1=12см,АА1=6см,ВВ1=11см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем от т.А перпендикуляр на сторону ВВ1- получим т.О. Рассмотрим треугольник АОВ. он прямоугольный. ВО=11-6=5 см. По т.Пифагора ВА квадрат =Воквадрат+ОАквадрат, ВО=А1В1=12 см. Отсюда ВА= корень из 12*12+5*5= 169 =13 см
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