Отрезок АВ не пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендекулярные к плоскотси альфа и пересекающие ее в токе А1 и В1 соответственно. найдите АВ, если А1В1=12см,АА1=6см,ВВ1=11см

Геометрия

Отрезок АВ не пересекает плоскость альфа. Через точки А и В проведены прямые, перпендекулярные к плоскотси альфа и пересекающие ее в токе А1 и В1 соответственно. найдите АВ, если А1В1=12см,АА1=6см,ВВ1=11см

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