Одна из диагоналей параллелограмма является высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равно 108 см.
Геометрия
Одна из диагоналей параллелограмма является высотой и равна 9 см. Найдите стороны этого параллелограмма, если его площадь равно 108 см.
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