масса 1л бензина 650г. в бензобак автомобиля входит 95л бензина. какова масса в полном баке этой автомашины?
Математика
масса 1л бензина 650г. в бензобак автомобиля входит 95л бензина. какова масса в полном баке этой автомашины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 л : 650 г = 95 л : х г; х=650*95; х= 61750 г или х=61 кг 750г
Гость:
650*95= 61750 г 61750 г=61 кг 750г
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