какое количество вещества содержится в медном бруске массой 6 кг
Физика
какое количество вещества содержится в медном бруске массой 6 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
кол-во вещ-ва=m/M=6000(г)/64=93,75 моль вроде так)
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