Поток излучения абсолютно черного тела 10 кВт. Максимум энергии излучения приходится на длину волны 0.8 мкм.Определить площадь излучающей поверхности.
Физика
Поток излучения абсолютно черного тела 10 кВт. Максимум энергии излучения приходится на длину волны 0.8 мкм.Определить площадь излучающей поверхности.
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