сделать фонетический разбор слов- ног,летит.ЕГО.

Гость: Гость:

Ног - [нок] - один ударный слог. н - [н] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), тверд. парн. о - [о] - гласн., ударн. г - [к] - согл., глух. парн., тверд. парн. 3 буквы, 3 звука. Летит - [л`ит`ит] - 2 слога (ле-тит), второй ударный. л - [л`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. парн. е - [и] - гласн., безударн. т - [т`] - согл., глух. парн., мягк. парн. и - [и] - гласн., ударн. т - [т] - согл., глух. парн., тверд. парн. 5 букв, 5 звуков. Его - [й`иво] - 2 слога (е-го), второй ударный. е - [й`] - согл., звонк. непарн. (сонорн.), мягк. непарн. - [и] - гласн., безударн. г - [в] - согл., звонк. парн., тверд.парн. о - [о] - гласн., ударн. 3 буквы, 4 звука.