летели скворцы, и встретились им деревья, когда сели они по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а кода на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов исколько д...

Математика

летели скворцы, и встретились им деревья, когда сели они по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а кода на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов исколько деревьев?

Автор: Гость