летели скворцы, и встретились им деревья, когда сели они по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а кода на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов исколько д...
Математика
летели скворцы, и встретились им деревья, когда сели они по одному на дерево, то одному скворцу не хватило дерева, а кода на каждое дерево сели по два скворца, то одно дерево осталось незанятым. Сколько было скворцов исколько деревьев?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эта задача на логику минимальное кол -во скворцов 3 т как 2+1=3 а деревьев 2 т как 3-1=2
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