Два ексковатора вырыли котлован за 8 часов. Первый ексковатор может выкопать такой котлован в 4 раза быстрее, чем второй. за сколько часов может выкопать такой котлован каждый ексковатор, работая самостоятельно
Алгебра
Два ексковатора вырыли котлован за 8 часов. Первый ексковатор может выкопать такой котлован в 4 раза быстрее, чем второй. за сколько часов может выкопать такой котлован каждый ексковатор, работая самостоятельно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый выкопает за х час, тогда второй за 4х час. Их производительность 1\х и 1\4х тогда 1\х+1\4х=1\8 х=10. Т.е. первый выкопает за 10 час, а второй за 40 час.
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