периметор прямоугольника равен 6м. Ширина прямоугольника равна 12дм 7см. Вычисли длину прямоугольника?

Математика
периметор прямоугольника равен 6м. Ширина прямоугольника равна 12дм 7см. Вычисли длину прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12 дм 7см=127см 6м=600см P=(a+b)*2 600=(a+127)*2 a+127=300 a=173 173 см=1 м 73 см
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