химические своиства C6H12
Химия
химические своиства C6H12
Ответ(ы) на вопрос:
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хим свойства : 1.реакция замещения C6H12+Cl (стрелочка) С6H11CL+HCL 2.горение C6H12+9O2(стрелочка)6CO2+6H2O 3.гидрирование(присоединение) C6H12+H2(стрелочка) C6H14 4.дегидрирование C6H12(стрелочка,температура,кат) С6H6+3H2
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