Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите для каждого мальчика,какую часть составляли попадания от числа бросков.Чей результ...

Математика

Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите для каждого мальчика,какую часть составляли попадания от числа бросков.Чей результат лучше?

Автор: Гость