Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите для каждого мальчика,какую часть составляли попадания от числа бросков.Чей результ...

Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите для каждого мальчика,какую часть составляли попадания от числа бросков.Чей результат лучше?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Й МАЛЬЧИК 13/20 2Й МАЛЬЧИК 15/26 13/20 И 15/26 196/260 И 150/260 196>150 ЗНАЧИТ 13/20>15/26 1Й МАЛЬЧИК ЗАБИЛ БОЛЬШЕ
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