АВСДА1В1С1Д1 -куб Найти угол между; а) прямыми АВ1 и ДС1 б) скрещивающимися прямыми АС и А1Д1

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Т.к. прямые АВ1 и DC1 параллельны, то угол между ними 0 градусов. Гол между скрещивающимися прямыми равен углу между прямыми им параллельными , то угол между заданными прямыми будет равен углу между AD и АС а он равен 45 градусов.