В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x путь велосипедиста, пройденный за первые два дня, и упростите полученное число.

Математика

В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x путь велосипедиста, пройденный за первые два дня, и упростите полученное число.

Автор: Гость