В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x путь велосипедиста, пройденный за первые два дня, и упростите полученное число.
Математика
В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x путь велосипедиста, пройденный за первые два дня, и упростите полученное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-40=60 60-----X 100--? x*100/60=x*5/3 x*5/3*8/3=x*40/9=x * 4 4/9
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