В равнобедренной трапеции диагональ равна 25 см,а высота 15 см.Найти площадь трапеции.
Геометрия
В равнобедренной трапеции диагональ равна 25 см,а высота 15 см.Найти площадь трапеции.
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