В четырёхзначном числе вторая чифра 0. Если записать чифры в обратном порядке , то получится другое четырёхзначное , которое в 9 раз вольше первого. Найдите первое число.
Математика
В четырёхзначном числе вторая чифра 0. Если записать чифры в обратном порядке , то получится другое четырёхзначное , которое в 9 раз вольше первого. Найдите первое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в числе 1089 вторая цифра 0 и если 1089 умножить на 9 ,то получится число цифры которых записаны в обратном порядке данного числа 1089.1089 умножить на 9 равно 9801
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина прямоугольного параллепипеда 14 см,она меньше длинны в 3 раза.Высота параллепипеда на 12 см. меньше длинны.найдите объем этого параллепипеда.
Математика
В первый день велосипедист проехал 3/8 намеченного пути, во второй день - 40% оставшегося пути, а в третий день-последние x км.Выразите через x пут...
Геометрия
В равностороннем треугольнике KLM сторона равна 30 см. Найдите площадь третьей части данного треугольника.
Математика
Двое мальчиков бросали баскетбольный мяч в корзину.Один мальчик из 20 бросков имел 13 попаданий,а другой из 26 бросков имел 15 попаданий.Найдите дл...
Математика