МАССОВАЯ ДОЛЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА СОСТОВЛЯЕТ 20%,ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ОРГАНИЗМА.СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА ДОЛЮ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ,ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОСТЕЙ,ПРИХОДИТСЯ ТАКЖЕ 20% ОТ МАССЫ КОСТЕЙ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ С МАСС...

Химия

МАССОВАЯ ДОЛЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА СОСТОВЛЯЕТ 20%,ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ОРГАНИЗМА.СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА ДОЛЮ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ,ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОСТЕЙ,ПРИХОДИТСЯ ТАКЖЕ 20% ОТ МАССЫ КОСТЕЙ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ С МАССОЙ 20КГ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА В НЕМ

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