МАССОВАЯ ДОЛЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА СОСТОВЛЯЕТ 20%,ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ОРГАНИЗМА.СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА ДОЛЮ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ,ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОСТЕЙ,ПРИХОДИТСЯ ТАКЖЕ 20% ОТ МАССЫ КОСТЕЙ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ С МАСС...
Химия
МАССОВАЯ ДОЛЯ КОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА СОСТОВЛЯЕТ 20%,ОТ ОБЩЕЙ МАССЫ ОРГАНИЗМА.СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НА ДОЛЮ ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ,ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ КОСТЕЙ,ПРИХОДИТСЯ ТАКЖЕ 20% ОТ МАССЫ КОСТЕЙ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА КАЛЬЦИЯ СОДЕРЖИТСЯ В ЧЕЛОВЕКЕ С МАССОЙ 20КГ. СКОЛЬКО КГ. ФОСФАТА В НЕМ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса костей=(Масса человека)*20%/100 Масса фосфата кальция=(Масса костей)*20%/100=(Масса человека)*20%/100*20%/100=(Масса человека)*0,04 Подставляем значения: Масса фосфата кальция=20 кг*0,04=0,8 кг Ответ: в человеке содержится 0,8 кг фосфата кальция
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