Проволочный виток радиусом r = 5 см и сопротивлением R = 0,02 Ом находится в однородном магнитном поле (В = 0,3 Тл). Плоскость витка составляет угол j = 40° с линиями индукции. Какой заряд Q протечет по витку при выключении маг...

Физика

Проволочный виток радиусом r = 5 см и сопротивлением R = 0,02 Ом находится в однородном магнитном поле (В = 0,3 Тл). Плоскость витка составляет угол j = 40° с линиями индукции. Какой заряд Q протечет по витку при выключении магнитного поля?

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