В равнобедренном треугольнике ABC высота BH равна 12 см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH. Найдите площадь треугольника ABC.

Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC высота BH равна 12 см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH. Найдите площадь треугольника ABC.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как (ВН)высота=12см, то (АС)основание=12*3=36см Sтр=1/2*ВН*АС=1/2*12*63=216см в квадрате Ответ: площадь треугольника=216см в квадрате
Гость:
12*3=36 см. Площадь = 1/2 * 12 * 36 =216см2
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