посадили 620 кустов крыжовника,малины и смородины,крыжовника и малины было 230 кустов а малины и смородины 430 кустов. Сколько кустов каждого вида посадили в саду?
Математика
посадили 620 кустов крыжовника,малины и смородины,крыжовника и малины было 230 кустов а малины и смородины 430 кустов. Сколько кустов каждого вида посадили в саду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть малина-х, тогда крыжовник- 230-х, а смородина- 430-х, получаем уравнение: (230-х)+х+(430-х)=620 230-х+х+430-х=620 660-х=620 -х=620-660 -х=-40 х=40( малина) 230-40=190( крыжовник) 430-40=390( смородина) Проверка: 190+390+40=620 ответ: в саду было 40 кустов малины, 190 кустов крыжовника и 390 кустоа смородины.
Гость:
1)620-430=190-крыжовник 2)620-230=390-смородина 3)190+390=580-крыжовник и смородина 4)620-580=40-малина Ответ:190-крыжовник, 390-смородина, 40-малина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Геометрия
В равнобедренном треугольнике ABC высота BH равна 12 см, а основание AC в 3 раза больше высоты BH. Найдите площадь треугольника ABC.