посадили 620 кустов крыжовника,малины и смородины,крыжовника и малины было 230 кустов а малины и смородины 430 кустов. Сколько кустов каждого вида посадили в саду?

Математика

посадили 620 кустов крыжовника,малины и смородины,крыжовника и малины было 230 кустов а малины и смородины 430 кустов. Сколько кустов каждого вида посадили в саду?

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